België telde 4.000 minder kankerdiagnoses in 2020 (maar dat is geen goed nieuws)

Rekenhof legt juridische fouten bloot bij VDAB: "Niet eerste keer dat alarmbel­len afgingen"

1 juli De VDAB is meermaals juridisch incorrecte samenwerkingen aangegaan met externe partners en liet soms na een aanbesteding te organiseren waar dat vereist was. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch rapport over het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) was het rapport een schok, “omdat het niet de eerste keer was dat de alarmbellen afgingen”. Dat zei ze donderdag op een persconferentie.