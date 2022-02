België stuurt voorlopig geen militairen naar Mali: “Voorwaarden zijn niet vervuld”

België stuurt voorlopig geen militairen naar Mali in het kader van de Europese taskforce Takuba. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) vanmiddag gezegd in de Kamer. De voorwaarden voor een Belgische deelname zijn op dit moment niet vervuld, klonk het. Landgenoten gaan vanaf dit voorjaar wel opnieuw steun verlenen in de Democratische Republiek Congo.

Voor Takuba werken Europese special forces samen met het Malinese leger in de strijd tegen terreur. Het gaat om een Frans initiatief, maar de afgelopen maanden en weken trokken verschillende andere partnerlanden (zoals Denemarken en Zweden) zich al terug.

Militaire junta

De samenwerking met Mali, waar een militaire junta de macht heeft overgenomen, staat al een hele tijd onder druk. De militaire machthebbers verzetten zich tegen de missie. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) drukte eerder al haar bezorgdheid uit over het uitstel van de geplande verkiezingen en de verlenging van de transitieperiode. Bovendien is er internationaal ook ongerustheid over de aanwezigheid van de Wagner Group in het West-Afrikaanse land, een Russische privémilitie.

België neemt sinds 2021 deel aan Takuba met enkele stafofficieren, maar zou dat engagement later dit jaar opschroeven tot 255 militairen. Dat wordt nu afgeblazen, kondigde Dedonder in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen aan. “De voorwaarden zijn niet langer vervuld om de inzet van de Belgische CATSG (Combined Arms Task Sub Group; nvdr) in dit stadium te overwegen”, zei ze.

De Croo naar Parijs

België is in Mali ook actief in het kader van een VN-vredesmissie en een Europese trainingsmissie. In totaal heeft België op dit moment een honderdtal militairen ter plaatse. Wilmès benadrukte in de Kamer dat België geëngageerd blijft in Mali en bij uitbreiding in de Sahel, maar dan wel op eigen voorwaarden. “De junta moet herinnerd worden aan haar eigen beloften”, klonk het.

Ook in Frankrijk is een denkoefening over de toekomst van Takuba aan de gang. Mali besliste eind januari om de Franse ambassadeur het land uit te zetten. Premier Alexander De Croo reist morgenavond op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron af naar Parijs voor een bijeenkomst met de Europese en Afrikaanse staats-en regeringsleiders voor overleg over - onder meer - de situatie in de Sahel.

5 miljoen Congolezen op de vlucht

Belgische militairen gaan vanaf dit voorjaar wel opnieuw steun verlenen in de Democratische Republiek Congo. De opdracht vindt plaats in Kindu, in het oosten van het land.

Gewapende conflicten in verschillende delen van de Democratische Republiek Congo laten volgens Defensie een spoor van vernielingen en slachtoffers achter. Er zijn ruim 5 miljoen Congolezen op de vlucht en het land vangt ook meer dan een half miljoen vluchtelingen uit buurlanden op, zoals Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.

“Belangrijk voor de veiligheid”

In oktober 2021 vroeg de Congolese regering al om steun van Belgische troepen. “De stabiliteit in de regio is van groot belang, zowel voor de Congolezen als voor ons eigen land: instabiliteit op het Afrikaanse continent heeft een invloed op onze veiligheid (terrorisme) en economie (piraterij)”, benadrukt Defensie. Er is vooral nood aan militaire expertise op het vlak van oriëntatietechnieken, medische noodhulp op het terrein en technieken om geïmproviseerde explosieven op te sporen en uit te schakelen.

Daarnaast trekken twee Belgische hoger officieren naar een vormingsschool in Kinshasa. Congolese officieren zullen er leren hoe ze leiding moeten geven aan een bataljon en hoe ze medische steun moeten organiseren voor een eenheid.