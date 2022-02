België stuurt militairen naar Oost-Europa ter ondersteuning van NAVO-troepen

TV Sarah Jessica Parker legt uit waarom Carrie niet meteen ambulance belde na hartaanval Mr. Big

Sarah Jessica Parker (56) heeft maandag in ‘Watch What Happens Live’ met Andy Cohen verteld over waarom haar personage Carrie Bradshaw niet meteen de hulpdiensten belde toen haar man, Mr. Big, een hartaanval had gekregen. De scène was één van de meest spraakmakende gebeurtenissen uit het eerste seizoen van de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’. Voor wie het nog niet heeft gezien, de serie is integraal te bekijken op Streamz.

