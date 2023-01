België stuurt geen Leopard-tanks naar Oekraïne, want die zijn van Vlaams zakenman Freddy (65): dit is zijn hangar

‘Belgium’s Next Top Model’ is terug (en ze zijn op zoek naar kandidaten)

Voor elke ‘he’, ‘she’ en ‘they’, voor elk kleurtje of maatje: ‘Belgium’s Next Top Model’ is terug van weggeweest en verschijnt in het najaar van 2023 als tiendelige reeks op Streamz. Veertien modellen zonder professioneel contract proberen zich op te werken in het oog en het hart van een vierkoppige jury. En jij kan een van hen zijn.

27 januari