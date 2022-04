België stelt forensische experten ter beschikking aan Oekraïne: “Laat ons de monsters van Boetsja opsporen”

Bijna 1,7 miljoen inactieven op werkzame leeftijd in België

Van de 6,7 miljoen mensen op werkzame leeftijd in België zijn er 1.667.000 inactief, blijkt uit cijfers van Statbel die vandaag in ‘La Libre’ worden geanalyseerd. De werkzaamheidsgraad is daarmee nog ver verwijderd van de doelstelling: 80 procent tegen 2030.

7:17