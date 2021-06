België snelst vaccinerende land van de EU

Desteldonk Brand legt vleesver­wer­kings­be­drijf volledig in de as bij Gentse haven: “Stukjes verbrand isolatiema­te­ri­aal tot in Oostakker en Gent”

10:56 In de nacht van zaterdag op zondag is bij Hilton Foods in Desteldonk omstreeks 3.30 uur een brand ontstaan. Hoewel de brandweer snel ter plaatse kwam, brandde het bedrijf volledig uit. Er is geen melding van slachtoffers, wel van stevige geurhinder tot in Gent.