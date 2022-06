België sluit zich aan bij vrijwillige spreiding van migranten, onder voorwaarden

In een constructieve context, met de 27 lidstaten die zich solidair toonden toen de stroom oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op gang kwam, nam het Franse voorzitterschap het initiatief voor een vrijwillig verdelingsmechanisme tussen lidstaten voor vluchtelingen, ook migranten die gered worden op de Middellandse Zee. Doel is om in het eerste jaar tienduizend "relocaties" te realiseren, zeggen verschillende Europese bronnen.

Toch is het pact nog "verre van rond", zei een diplomaat, ook al had hij lof voor de Franse werkwijze. Wat op tafel ligt, is nog "redelijk vaag". De komende dagen worden concrete cijfers en voorstellen verwacht. Op zijn minst is er nu een "wil om vooruit te gaan", terwijl het tot voor kort "dood en begraven leek".

Tijdelijk verdelingsmechanisme

België is een van de twaalf lidstaten die bereid zijn om in te stappen in het voorstel van een tijdelijk verdelingsmechanisme, dat geldt voor een jaar maar hernieuwbaar zou zijn. Maar ons land eist wel dat het mechanisme flexibel is en rekening houdt met de nationale opvangsituatie. Reden is dat ons land, net als de buurlanden, veel "secundaire" migratie kent, met asielzoekers die al elders een aanvraag hebben ingediend of die door andere landen behandeld moet worden. De totaliteit van het pact is daarom belangrijk voor ons land, vooraleer er vooruit kan gegaan worden met relocatie. En met de verplichte screening aan de buitengrenzen en de EURODAC-databank, twee "zeer belangrijke" voorwaarden voor België, "zijn we er nog niet".