België schort ontwikkelingshulp aan Niger niet op, militaire samenwerking wordt wel stopgezet

Op vakantie met Goedele Liekens in Spanje: “De zon heeft mij ziek gemaakt, maar ik geniet er nog altijd evenveel van”

In de maand augustus gaat ‘Het Laatste Nieuws’ op bezoek bij bekend volk op vakantie. Goedele Liekens (60) trapt de reeks af, in het strandhuis van haar familie, in het land van mañana, waar ze zo veel mogelijk uitstellen tot ’s anderendaags, en niemand precies weet wanneer die morgen begint. Maar één ding stelt Liekens nooit meer uit. Het is de les die kanker haar heeft geleerd. “Je moet elke dag genieten, want niemand weet hoeveel er ons nog gegund zijn.”