België schenkt alle nog niet geleverde AstraZeneca-vaccins weg aan internationaal Covax-programma, eerste 300.000 dosissen verscheept naar vier landen

België zal de komende weken en maanden al zijn bestelde maar nog niet geleverde vaccins van AstraZeneca wegschenken aan Covax. Dat is het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vaccins beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. Aangezien er genoeg voorraad is, zullen alle nog te leveren dosissen, meer dan 4 miljoen stuks, meteen worden doorgestuurd. 318.000 dosissen zijn vorige maand al geleverd aan vier landen.

De eerste twee Belgische donaties via het Covax-programma gebeurden op 14 juli met 150.000 dosissen, en een week later op 21 juli, toen 168.000 dosissen richting het buitenland vertrokken. De ontvangende landen waren Oekraïne, Armenië, Kosovo en Georgië.

België bestelde destijds via de EU ruim 30 miljoen vaccins van verschillende producenten, ruim meer dan de in te enten bevolking. Een deel daarvan gaat via Covax naar ontwikkelingslanden, was eerder al afgesproken. Covax is een partnerschap tussen de WHO, de Vaccine Alliance (Gavi) en de Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness (Cepi) en is bedoeld om ook de vaccinaties in ontwikkelingslanden vlot te trekken. Het programma bestaat al een hele tijd, maar komt nu pas echt op gang, aangezien de rijke landen de afgelopen maanden alle beschikbare vaccins naar zich toe trokken om de eigen bevolking in te enten.

Enkel AstraZeneca

Voorlopig schenkt België enkel AstraZeneca-vaccins weg, die in ons land enkel nog worden gebruikt voor mensen ouder dan 41 jaar. Aangezien iedereen die dat wil in die leeftijdscategorie al minstens een eerste prik kreeg, is er enkel nog een beperkt aantal vaccins nodig voor de tweede prik. Op dit moment gaat het nog om iets meer dan 200.000 dosissen, en daarvoor is er genoeg voorraad, zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce Vaccinatie. Als bovendien beslist wordt dat voor bepaalde groepen een derde boosterprik nodig is in het najaar of in 2022, zal dat sowieso niet met AstraZeneca zijn, ook niet voor wie dan al twee AstraZeneca-prikken gekregen heeft.

Dat maakt dat alle toekomstige leveringen van AstraZeneca allemaal naar het Covax-programma zullen gaan. België bestelde in totaal 7,5 miljoen dosissen, en kreeg er tot nog toe 3 miljoen geleverd, waardoor er in totaal 4,5 miljoen vaccins zullen worden weggeschonken. De vaccins gaan rechtstreeks vanuit de fabriek naar de ontvangende landen en passeren niet meer via België.

Wereldwijd werden er in theorie meer dan 5 miljard dosissen toegezegd via het Covax-programma, waarvan er tot nu toe 165 miljoen effectief geleverd werden aan 138 landen. Dat klinkt veel, maar normaal gezien moesten er al bijna 1 miljard dosissen verdeeld zijn tegen begin augustus. De oorspronkelijke bedoeling was om dit jaar meer 2 miljard doses te verdelen, de huidige verwachting is dat het er ongeveer 1,8 miljard zullen zijn.

