"België schendt richtlijnen bij leeftijdscontrole minderjarige vreemdelingen”

De manier waarop ons land niet-begeleide minderjarige vreemdelingen behandelt bij aankomst, druist in tegen Europese en internationale richtlijnen. Dat stellen twee gespecialiseerde centra aan de UGent in een advies aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), schrijft Knack dinsdagochtend.

Vorig jaar werden er 7.180 meldingen gemaakt van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Vaak is het niet meteen duidelijk of de toegekomen persoon wel echt minderjarig is. Daarom gaat de bevoegde Dienst Voogdij over tot een medische leeftijdscontrole. Die dienst valt onder de bevoegdheid van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

In 2021 werden er 2.435 leeftijdsbeslissingen genomen. Zo’n 69 procent bleek na die test wel degelijk meerderjarig.

Maar die leeftijdscontrole is niet onomstreden. Sinds september 2021 loopt er een zaak bij het EHRM. Het gaat om een vrouw uit Guinee bij wie uit de leeftijdscontrole zou blijken dat ze meerderjarig was bij aankomst in 2019, een beslissing die ze verwerpt.

In die zaak hebben twee gespecialiseerde centra van de UGent een zogenaamde ‘third party intervention’ geleverd. Het gaat om The Human Rights Centre (HRC) en The Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR). Via zo’n interventie biedt het Hof de mogelijkheid aan ngo’s of academici om juridisch advies aan te brengen.

Volgens het advies is de manier waarop ons land de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bepaalt in strijd met Europese en internationale richtlijnen.

Botscan

Doorn in het oog is de manier waarop de Dienst Voogdij de leeftijd van vermoedelijke minderjarigen controleert. Dat gebeurt via een botscan, ook bekend als de ‘triple test’. De Gentse centra werpen op dat de wetenschappelijke onderbouwing van de botscan verre van duidelijk is. Zo zou de onzekerheidsmarge te groot zijn. Een kans op een fout is dus snel gemaakt, klinkt het.

Daarnaast zou de Dienst Voogdij niet correct handelen door vermoedelijke minderjarigen niet meteen een tijdelijke voogd aan te bieden tijdens de periode waarin het onderzoek loopt.