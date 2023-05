België pakt verdachte op van bomaanslagen in Irak, man woonde sinds 2015 in ons land

De Iraakse O.Y.T. woonde sinds 2015 in België, aldus het parket. Het heeft aanwijzingen dat de man in 2009 en 2010 behoorde tot een terreurcel van Al-Qaida die aanslagen pleegde in de zogeheten green zone van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat is een streng beveiligd gebied waar bijvoorbeeld veel overheidsgebouwen en ambassades staan.



Bij die aanslagen zouden minstens 376 mensen zijn omgekomen en meer dan 2.300 gewonden zijn gevallen.