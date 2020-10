België overtrad mensenrechtenconventie bij uitwijzing Soedanees, oordeelt Europees Hof voor Rechten van de Mens

M.A. was een van de vele transmigranten die in 2017 in het Maximiliaanpark in Brussel verbleven met de bedoeling het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Nadat hij tijdens zo'n poging door de politie was opgepakt en nadien werd opgesloten, diende hij een asielaanvraag in, die hij later weer introk. Hij gaf aan dat hij gevlucht was uit zijn land, waar hij gezocht werd.



Zoals bekend deed toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in die periode een beroep op een identificatiemissie uit Soedan - iets waar veel kritiek op kwam. Na een vergadering met die missie en leden van de Soedanese ambassade kreeg M.A. van die ambassade een toelating om terug naar Soedan te reizen, zodat hij kon worden uitgewezen. Hoewel er nog een juridische procedure over zijn opsluiting hangende was, stemde M.A. uiteindelijk in met zijn uitwijzing. Al beweerde hij dat hij voorafgaand op de luchthaven werd benaderd door een man in een uniform die hem in het Arabisch duidelijk maakte dat er sowieso pogingen zouden gebeuren om hem te verwijderen.