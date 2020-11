België overschrijdt kaap van 15.000 coronadoden

Vlaamse oppositie probeert tevergeefs stemming over assisen af te dwingen

18 november In de Kamercommissie Grondwet hebben oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vandaag geprobeerd tot een stemming te komen over de herziening van artikel 150 van de Grondwet. Het is voor hen de hoogste tijd dat het parlement zich uitspreekt over het al dan niet behouden van het assisenhof en het verwijzen van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 naar een volksjury. De meerderheid besliste echter voorafgaand minister van Justitie Vincent Van Quickenborne te horen over de kwestie. De oppositie laakte de onenigheid binnen de Vivaldi-meerderheid.