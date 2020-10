België overschrijdt kaap van 11.000 coronadoden

Per dag worden gemiddeld 547 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. Momenteel liggen 5.554 (+6 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarmee naderen we het droevige record van 7 april, toen 5.715 ziekenhuisbedden in België ingenomen werden door coronapatiënten.