België ondertekent raamcontract met Lockheed Martin over F-35-opdrachten

Via het contract krijgen Belgische bedrijven groen licht geeft om mee te dingen naar contracten in de productieketen van de F-35, naast de maatregelen die werden afgesproken bij de aankoop van het gevechtsvliegtuig. Het moet de industrie in staat stellen haar kansen bij Lockheed Martin te vergroten, bijvoorbeeld via contacten met de juiste departementen en een vlottere toegang. Ook zal de vliegtuigbouwer regelmatig verslag uitbrengen over de mogelijkheden die de overeenkomst biedt.

Het driejarige contract wordt gefinancierd door de FOD Economie over twee jaar: 1.512.000 euro in 2023 en 738.000 euro in 2024. “Dit contract is ambitieus en veelbelovend. We willen ermee vooral de potentiële economische voordelen voor België optimaliseren. De doelstelling is om onze bedrijven met een link naar de F-16 toegang te geven tot deze nieuwe markt, alsook elk ander bedrijf in ons land dat beschikt over knowhow en technologie in dit domein”, zegt Dermagne (PS).