België neemt deel aan Europese aankoop medicijn tegen coronavirus

Vaccinatie­cam­pag­ne loopt stilaan ten einde: volgende week iets minder dan 400.000 prikken

11:00 In de eerste week van augustus worden in Vlaanderen nog 377.466 coronavaccins toegediend. Dat is het laagste aantal in weken, wat erop wijst dat de vaccinatiecampagne stilaan de eindfase heeft bereikt.