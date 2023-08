België moet opdraaien voor de water- en stroomfactuur van asielzoekers die pand naast CD&V-hoofdkwartier kraken

De Moor: “Opvangcentrum organiseer je niet zomaar”

De Moor benadrukt dat “de wachtlijst wordt aangehouden om in te stromen in het opvangnetwerk van Fedasil en dat er geen specifieke actie wordt voorzien om hen op een of andere manier voorrang te geven”. “Er zijn ook al heel wat mensen met betrekking tot dat vonnis opgenomen in het opvangnetwerk van Fedasil. Het is niet zo dat er geen plaatsen worden vrijgemaakt voor deze personen.”