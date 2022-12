België moet meer lenen in 2023 dan verwacht: zo’n 51 miljard euro in totaal zal moeten opgehaald worden

Het gaat om de zogenaamde bruto financieringsbehoefte van de federale overheid. Dat geschatte bedrag is met andere woorden nodig om in hoofdzaak het begrotingstekort en de aflossing van schulden te financieren. De netto financieringsbehoefte is becijferd op 27,54 miljard euro. Dat cijfer vloeit voort uit de begrotingsplannen 2023 van de regering, klinkt het. Het ligt ruim 8,5 miljard euro hoger dan dit jaar.

Verder is sprake van 21,13 miljard euro voor het aflossen van schulden op middellange en lange termijn, een daling met bijna 7 miljard euro tegenover dit jaar. De resterende 2,4 miljard euro zit in hoofdzaak bij de geplande terugkoop van een OLO.

Staatsbon

Het Agentschap van de Schuld wil de 51,07 miljard euro in hoofdzaak financieren met overheidsobligaties. Het gaat om 45 miljard euro, of 0,87 miljard euro meer dan het verwachte bedrag voor 2022. Elf veilingen van nieuwe schuld zijn gepland. Ook wil het agentschap 250 miljoen euro ophalen bij particulieren via staatsbons. Dit jaar werden er voor het eerst in drie jaar opnieuw uitgegeven, nu de rente aan het stijgen is. Zonet liep nog een plaatsing af, die 48,6 miljoen euro opleverde. Alles samen is de staatsbon dit jaar goed voor bijna 109 miljoen euro.