België moet huiswerk overdoen: Raad van State fluit overheid terug over taks op woekerwinsten energiebedrijven

Er zitten barsten in het prijsplafond waarmee ons land de overwinsten van energiebedrijven wil afromen. België toont zich straffer dan Europa en wil alles boven 130 euro per megawattuur elektriciteit in de staatskas zien, in plaats van een limiet van 180 euro te hanteren zoals in Europa is afgesproken. De Raad van State is echter kritisch in een advies. “We zien geen fundamentele problemen en zullen doorzetten”, aldus Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).