België maakt 800.000 euro vrij ter ondersteuning van democratische ontwikkeling van Oekraïne

De minister bracht woensdag en donderdag een bezoek van twee dagen aan de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, met een tussenhalte in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) hebben hun hoofdzetel in Wenen.

Minister Lahbib heeft in Wenen ook met IATA-directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van gedachten gewisseld over de kerncentrale van Zaporizja. “Deze regio is betrokken bij de Russische referenda die we kunnen omschrijven als ‘maskerade’. Ik heb bevestigingen dat gewapende Russen de mensen zijn gaan halen en dat de stemming niet geheim was. Zowat 10.000 Oekraïners werken in de zes reactoren van de centrale. Zij riskeren onder een Russisch contract te vallen. De IATA pleit voor het behoud van deze teams. We roepen Rusland op om elke militaire activiteit te stoppen rond Zaporizja en op het hele Russische grondgebied.”