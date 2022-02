België maakt 3 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp Oekraïne

Opnieuw zonnige dag vandaag met temperatu­ren tot 10 graden

Vandaag wordt een mooie dag met veel zon. In de ochtend is er nog lichte vorst. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De maxima liggen tussen vijf graden in de Hoge Venen en ongeveer tien graden in Vlaanderen. In de Ardennen staat de wind soms krachtig met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

