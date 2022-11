België levert 50 tot 100 militairen voor Europese opleidingsmissie Oekraïens leger

Wat als de militaire dienst­plicht opnieuw wordt ingevoerd? Hoe zat het vroeger? En wie zou een oproepings­brief krijgen?

Volgens admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, moeten we het debat openen over de herinvoering van de militaire dienstplicht. De laatste Belgische ‘miliciens’ zwaaiden in 1995 af. Opmerkelijk: de dienstplicht werd nooit afgeschaft, slechts opgeschort. Afhankelijk van de militaire dreiging kan ze opnieuw worden ingevoerd. Hoe waarschijnlijk is dat? En wat hield de dienstplicht ook al weer in? Een overzicht van de acht meest gestelde vragen.

1 oktober