België levert 240 militaire voertuigen aan Oekraïne

Faroek Özgünes volgt het proces: "Dat beeld van die stoere Reuzegom­mers, op het arrogante af, daar was vandaag niet veel meer van te merken”

Dag twee van het proces rond de dood van Sanda Dia is op zijn einde gelopen. Zeven van de 18 Reuzegommers zijn al aan het woord geweest, stuk voor stuk gebroken mannen smekend om vergiffenis. Zaadje, de praeses van Reuzegom, barstte zelfs in tranen uit. Het contrast met de zittingen in Hasselt was groot. “Van dat beeld van die stoere Reuzegommers, op het arrogante af, daar was vandaag niet veel meer van te merken”, liet Faroek optekenen.