België krijgt opnieuw onvoldoende van Europese anticorruptiewaakhond

Van de 22 aanbevelingen die de anticorruptiewaakhond van de Raad van Europa eind 2019 aan België heeft gedaan over het voorkomen van corruptie in politieke middens en bij de politie, zijn er nog maar twee op afdoende wijze uitgevoerd of aangepakt. Twee andere zijn gedeeltelijk geïmplementeerd, de overige achttien nog niet. Dat staat in een nieuw rapport van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO).

Het vijfde rapport van de GRECO keek naar het voorkomen van corruptie en het promoten van integriteit in hoge politieke functies en bij de politie.

De goede punten gaan naar twee aanbevelingen in verband met de preventie van corruptie bij de politie. Zo werd de cel integriteit van de federale politie zoals gevraagd versterkt en is er werk gemaakt van een update van de gedragscode voor de politiediensten. Op andere domeinen is er nog werk, zoals het verbeteren van de interne controle.

Minder tevreden is de GRECO met de vooruitgang wat betreft politieke functies. “Er werden maar weinig concrete maatregelen genomen”, klinkt het. België krijgt wel een pluim voor de publicatie van lijsten van leden van “strategische cellen” en belangrijke politieke adviseurs van ministers op een publieke website. “Dit is een goede praktijk die andere landen kan inspireren”, klinkt het.

Daarnaast stelt de anticorruptiewaakhond vast dat beleidsmedewerkers van ministers en staatssecretarissen zullen kunnen deelnemen aan workshops rond integriteit. Maar “de implementatie van alle andere aanbevelingen zit nog maar in de fase van intenties of voorbereidende consultaties”, klinkt het.

Zo is er nog geen ethische code voor ministers en de strategische medewerkers van hun kabinetten, die gepaard zou moeten gaan met opvolging en eventuele sancties. En is er nog onvoldoende werk gemaakt van richtlijnen over omgaan met lobbyisten.

“Er zullen nog beduidende inspanningen geleverd moeten worden om de aanbevelingen op voldoende wijze te implementeren de komende achttien maanden”, besluit de GRECO. Tegen eind juni 2023 verwacht de anticorruptiewaakhond een nieuwe stand van zaken.

Politieke vernieuwing

Opvallend genoeg maakte de federale regering van premier Alexander De Croo (Open Vld) een prioriteit van politieke vernieuwing. Onder de voornemens rond dat thema staan in het regeerakkoord dan ook enkele van de maatregelen die de GRECO van België vraagt, waaronder het consequent bewaren van de archieven van de kabinetten. Het overgrote deel van de concrete voornemens in het regeerakkoord is nog niet volledig uitgevoerd. Aan ‘De Standaard’ laat het kabinet van De Croo weten dat er een “grote wil is om vooruitgang te boeken”.

Niet de eerste onvoldoende voor ons land

Ook midden vorig jaar kreeg België een onvoldoende van de GRECO. Er werd wel vooruitgang geboekt bij de preventie van corruptie ten aanzien van parlementsleden, rechters en procureurs, maar de toestand is “over het algemeen onvoldoende”, schreef de GRECO toen.

Lees hieronder het volledige rapport van de GRECO:

