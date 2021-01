België krijgt in de lente al 4,4 miljoen dosissen van Pfizer-vaccin

Deze Gentse eventorga­ni­sa­tor wil experimen­te­ren of we veilig kunnen fuiven: “Sneltest, mondmas­kers en niet zoenen op de dansvloer”

11 januari Een dansfeest, met een paar honderd mensen in een zaal, met maskers op: het kan veilig, zo bewijst een test in Barcelona. Vijfhonderd fuivers die eerst een sneltest moesten ondergaan, 0 besmettingen. Maar bij de Vlaamse overheid staat men op de rem voor zo'n experiment: “Sneltesten bij gezonde mensen zijn niet voldoende betrouwbaar.” Toch wil de Gentse eventorganisator zijn idee doorduwen: “Als we niks doen, blijft alles dicht. Dan blijven de mensen die willen dansen naar illegale feesten in kelders trekken. Dat moeten we toch beter kunnen organiseren?”