België krijgt er twee of drie gascentrales bij

Isaac maakte ramp in Israël vanop eerste rij mee: "Ben nog in shock”

13:29 Isaac Bernstein was getuige van het vreselijke drama dat zich afspeelde op een religieus feest in Meron in Israël. “Ik heb er geen woorden voor, ik ben nog in shock”, reageert hij. Bernstein zag hoe de mensen in de nauwe doorgang om weg te geraken als dominostenen van de trap vielen. In het gedrum kwamen zeker 44 mensen om het leven. Minstens honderd aanwezigen raakten gewond.