België krijgt dan toch eindelijk waakhond voor rechten van gedetineerden

UPDATE Gewapende man ingerekend nadat hij zich urenlang verschans­te in woning van ex-vrien­din: “Hij had mentale problemen na relatie­breuk”

Speciale eenheden van de politie hebben vrijdagavond een gewapende man kunnen overmeesteren die zich urenlang verschanst heeft gehouden in een flat in de Stationstraat in Sint-Gillis-Waas. Relationele problemen zouden aan de basis liggen. Het gaat om een man van Oekraïense nationaliteit. Hij werd aangehouden