België koopt voor 18,5 miljoen euro groene stroom in Finland

3M-top verzekert Vlaams Parlement: “We nemen deze zaak heel ernstig. 3M investeert in onderzoek om gepaste maatrege­len voor Zwijn­drecht te bepalen”

19:45 Enkele verantwoordelijken van 3M hebben vandaag gesproken in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement over de PFAS-problematiek. PFAS (Poly- en perfluorakyltoffen) is de familie chemische stoffen waartoe ook PFOS behoort, de vervuilende stof die 3M tot 2002 op zijn site in Zwijndrecht produceerde. De top van de Amerikaanse chemiereus 3M verzekerde dat het bedrijf de zaak heel ernstig neemt.