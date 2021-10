België kleurt volledig rood op Europese coronakaart, zuiderse landen steeds groener

Fors meer ongevacci­neer­de zwangere vrouwen bij zwaar zieke Co­vid-patiënten in ons land: "We moeten zelfs kinderen ter wereld brengen bij geïntubeer­de moeders”

20 oktober Volgens verontrustende nieuwe cijfers uit het Verenigd Koninkrijk bestaat bijna 20 procent van de zwaarst zieke Covid-patiënten in de Britse ziekenhuizen uit ongevaccineerde zwangere vrouwen. Ook in ons land blijkt er een stevige toename te zijn van het aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen dat in de problemen komt door het coronavirus. “We zien soms heel erge gevallen”, getuigt arts An Vercoutere van het Erasmusziekenhuis in Brussel.