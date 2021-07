België kleurt opnieuw oranje op de Europese coronakaart, toeristische gebieden donkerrood

België is niet het enige land dat een andere kleur krijgt op de kaart. Spanje, Luxemburg en Nederland worden grotendeels tot volledig rood, en op sommige plaatsen zelfs donkerrood (Catalonië, Castilla y Leon en Navarra in Spanje en Groningen in Nederland). Daarnaast is Cyprus niet langer oranje, maar kleurt het nu eveneens donkerrood. Dat betekent dat het aantal besmettingen er bijzonder hoog is.

De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) geeft de actuele stand van de corona-epidemie in Europa weer. De kaart is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen per 100.000 inwoners in combinatie met het percentage positieve tests van het totale aantal uitgevoerde tests. Daarop kwam onder andere uit Nederland al kritiek, omdat het aantal ziekenhuisopnames bijvoorbeeld niet in rekening is gebracht.