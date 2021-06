België kleurt binnen de week niet langer rood op EU-reiskaart

“De coronacijfers zetten hun gunstige pad ongestoord verder”, stak Van Gucht van wal. De dalende cijfers hebben we volgens hem te danken aan de vaccinatiecampagne en het goede weer. “Binnen een week kunnen we een incidentie bereiken van minder dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners per twee weken”, verwacht de viroloog. “Dat wil zeggen dat België dan opnieuw oranje kan kleuren op de ECDC-reiskaart van Europa , na maandenlang rood te hebben gekleurd.”

“Maar we moeten waakzaam blijven”, voegt Van Gucht daaraan toe. “Ook in België is de Delta- (of Indiase) variant in opmars. Deze variant is besmettelijker dan de Alfa- (of Britse) variant en kan nog vele besmettingen veroorzaken in de toekomst. In het bijzonder omdat er nog steeds een grote groep, vooral jongere mensen of mensen van middelbare leeftijd, nog niet gevaccineerd werd die er ook meer en meer contacten op na houden”, klinkt het.