België kan zich iets meer permitteren: omikron of niet, wij wachten

Nederlan­ders komen in Vlaanderen doen wat in eigen land niet meer mag: “Toch maar zelftest gedaan met al die Hollanders hier”

Nou, dan gaan we toch gewoon lekker naar België... Grenssteden als Antwerpen, Gent en Maasmechelen werden gisteren nog meer dan anders overspoeld door shoppende Nederlanders, nu die dat in eigen land niet meer kunnen. Nederland is sinds gisteren op slot door een harde lockdown. Voor een lekker hapje uit eten en de kerstinkopen moet dus de grens worden overgestoken. Gezellig!

