België kan vaccinatiecampagne apenpokken opschalen

Onderzoeks­pro­gram­ma ‘Pano’: “De Vlaamse Waterweg loosde giftig afval in de Schelde”

In het afvalwater van een stort in Kruibeke, uitgebaat door De Vlaamse Waterweg, zit vijf keer meer uranium en tot elf keer meer kobalt dan wettelijk is toegelaten. Ook de kankerverwekkende stoffen nikkel en beryllium overschrijden er de norm. Het afvalwater belandde rechtstreeks of via een gracht in de Schelde, staat in een proces-verbaal dat de redactie van VRT-onderzoeksprogramma ‘Pano’ kon inkijken. Het parket onderzoekt de zaak.

31 augustus