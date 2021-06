België kan tegen 2050 klimaatneutraal zijn volgens nieuw rapport

Volgens een nieuw rapport kan ons land tegen 2050 klimaatneutraal zijn, al zal die doelstelling wel grote aanpassingen en nieuwe consumptie- en productiepatronen vragen. “Klimaatneutraliteit is technisch haalbaar, het is nu aan de politiek om keuzes te maken”, aldus minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo). De minister heeft het rapport ter beschikking gesteld van alle regeringen en parlementen van ons land, zodat het in een publiek debat kan worden besproken.

Het verkennende rapport van de administratie van minister Khattabi focust op verschillende overgangsscenario’s waarmee ons land klimaatneutraliteit kan bereiken. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tegen 2030 met minstens 55 procent gedaald zijn in vergelijking met 1990. Dat moet het mogelijk maken om in 2050 een netto-nuluitstoot en dus klimaatneutraliteit of CO2-neutraliteit te bereiken. Het rapport bekijkt daarvoor meer dan honderd hefbomen in alle sectoren van de samenleving, zoals mobiliteit, landbouw en huisvesting, en hun impact op de broeikasgasuitstoot.

Vijf scenario’s

Concreet maakten de onderzoekers gebruik van vijf scenario’s. Een eerste scenario is het ‘referentiescenario’ dat uitgaat van het bestaande beleid. Het tweede, een ‘gedragsscenario’, bekijkt veranderingen in onze levensstijl. Het zogenaamde ‘technologische scenario’ legt de nadruk op de inzet van energie-efficiëntietechnologieën en koolstofvrije brandstoffen. Het ‘centrale scenario’ kijkt naar de technologische dimensie. Het vijfde ‘scenario met hoge vraag’ onderzoekt tot slot de gevolgen van een traject met een grotere energievraag dan in de voorgaande scenario’s.

De scenario’s bepalen allemaal dat klimaatneutraliteit tegen 2050 mogelijk is. Wel zullen daarvoor nieuwe technologieën nodig zijn, waaronder koolstofneutrale in plaats van fossiele brandstoffen en bio-energie. Bovendien kan de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen-, transport- en energieproductiesectoren tot nul worden teruggebracht, maar in de industriële en landbouwsectoren zullen moeilijk terug te dringen emissies overblijven.

De doelstelling eist bovendien grote aanpassingen van de bevolking, zoals minder vraag naar reizen, kleinere woonruimtes, andere eetpatronen, enzovoort.