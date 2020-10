België is sinds vandaag zwaarst getroffen land van Europa: nergens zijn coronacijfers zo slecht

Stabroek Monumenta­le olifanten­slag­tan­den gestolen uit Kasteel Ravenhof

9:25 In Kasteel Ravenhof in Putte-Stabroek zijn dieven met een wel erg opvallende buit aan de haal gegaan. De twee ivoren olifantenslagtanden, die een boog vormen over de eikenhouten trap in de inkomhal, werden in de nacht van 20 op 21 oktober gestolen. “De blikvanger van het Ravenhof. Hopelijk worden ze snel teruggevonden”, reageert burgemeester Rik Frans (N-VA).