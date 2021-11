België is na Denemarken de grootste Europese exporteur van kerstbomen

Overal sneuvelen kerstmark­ten, maar is dat wel nodig? Steven Van Gucht waarschuwt: “Een gecoördi­neer­de aanpak is nodig, anders verschuift het probleem”

Nee, kerstmarkten zijn geen virushotspots - toch niet als ze in de openlucht plaatsvinden. Dat zeggen virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht. Toch sneuvelen ze - na Leuven en Gent - in Vlaamse steden aan hetzelfde tempo als er sparren worden gerooid. Is het burgemeesterspaniek? Of zit er een economische reden achter? “Wat vooral nodig is, is een gecoördineerde aanpak. Want als de ene gemeente afgelast en de andere niet, verschuift het probleem. Sterker nog, dan wordt die éne kerstmarkt net drukker dan voorzien. En mogelijk wel gevaarlijker.”

15:32