België investeert opnieuw in ontmijning in Syrië en Irak

In beide landen vallen nog elke dag burgerslachtoffers. Het zijn vooral kinderen die het risico lopen door mijnen of andere explosieve wapens gewond of gedood te worden. Explosieve oorlogsresten vergroten volgens Buitenlandse Zaken ook de onveiligheid en onleefbaarheid die Irakezen en Syriërs op de vlucht jaagt.

In Syrië draagt België via de humanitaire ontmijning bij aan de verlichting van de humanitaire noden en aan de stabilisering, die noodzakelijk is in de strijd tegen IS. In Irak worden de middelen onder meer aangewend in Sinjar, de regio waar IS massaal geweld tegen de Yezidi-minderheid gebruikte, inclusief seksueel geweld tegen vrouwen en slavernij.