België intussen in top vijf van Europese landen die coronavirus best onder controle hebben

Ons land krijgt het coronavirus steeds beter onder controle. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Waar we iets meer dan een maand geleden nog de slechtste leerling van de coronaklas waren, staan we nu op de vijfde plaats in de lijst van landen met het laagste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen.

Het was op 27 oktober dat België de twijfelachtige eer kreeg van zwaarst getroffen land in Europa te zijn. We zaten toen op 1.391 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Dat aantal liep de week erna nog verder op. Het contrast met vandaag kan dan ook niet groter zijn.

Momenteel zijn we bij de vijf beste landen van Europa. Met een incidentie van 254 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen moeten we alleen IJsland (55), Ierland (84), Finland (105) en Noorwegen (125) laten voorgaan.

Luxemburg

De positie van slechtste leerling van de klas wordt nu al enkele weken ingenomen door het Groothertogdom Luxemburg. Dat telt 1.209 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen. Alleen Kroatië zit ook boven de symbolische kaap van 1.000 nieuwe gevallen.

Volledig scherm De coronacijfers in Europa op 3 december 2020. © Sciensano

De coronacijfers in ons land gaan nu al enkele weken omlaag. Eind oktober zette de daling in van het aantal nieuwe bevestigde besmettingen en begin november volgden de ziekenhuisopnames en overlijdens. Ook vandaag blijft het de goede kant uitgaan. Dat kan je lezen in ons dagelijkse cijferoverzicht.

Onze regeringen kondigden in oktober verschillende verstrengingen van de coronamaatregelen af, in de hoop het virus onder controle te krijgen. De meest recente - en tegelijk ingrijpendste - ging in op 2 november.

De strengere maatregelen hebben dus duidelijk effect. In september versoepelde de vorige federale regering van premier Sophie Wilmès (MR) de maatregelen nog, met een stijging van de cijfers tot gevolg.