België in top tien van snelst vaccinerende landen in Europa

Ons land staat in de top tien van snelst vaccinerende landen in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de statistische website Our World in Data, die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gebruikt.

Onze vaccinatiecampagne heeft de wind in de zeilen. Al meer dan 1,8 miljoen Belgen hebben al minstens één prik gekregen en ruim 621.000 zijn volledig ingeënt. Vorige week werden voor het eerst meer dan 100.000 vaccindoses toegediend in één dag tijd. Dat gebeurde zowel op donderdag als op vrijdag, met volgens de recentste cijfers respectievelijk 108.788 en 114.642 geregistreerde vaccinaties.

En de komende weken gaat het steeds sneller. In Vlaanderen alleen al staan deze week 358.000 vaccinaties gepland, 42 procent meer dan vorige week. Toen waren het er 253.000. De week na de paasvakantie loopt dat even terug tot naar verwachting 228.000 vaccinaties, maar daarna “gaan we een stijgende beweging tegemoet”, aldus Dirk Dewolf, topman van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, op een persbriefing afgelopen vrijdag.

Betrouwbaar

De leveringsschema’s zien er dan ook gunstig uit. België zal deze week 385.530 nieuwe vaccins ontvangen en dat moet de komende weken oplopen tot 625.000 dosissen per week. Pfizer alleen al belooft vanaf eind mei meer dan 560.000 vaccins per week te leveren en het bedrijf was tot nu toe zeer betrouwbaar in die prognoses. Daarbij moeten dus nog de vaccins gerekend worden van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.

Maar nu al behoort België tot de beste landen in Europa als het op de snelheid van vaccineren aankomt. Ons land staat op de tiende plaats als je het aantal toegediende doses per 100 inwoners bekijkt. We stijgen zelfs naar de zevende plaats als je kijkt naar het percentage inwoners dat al zeker één prik kreeg. Alleen bij het percentage volledig gevaccineerde inwoners blijven we enigszins achter. Daar bekleden we pas de twintigste plaats.

Bij de cijfers moet wel een kanttekening worden geplaatst. Niet elk land rapporteert even vlot. Daardoor kunnen ze soms één of twee dagen achterlopen.

Malta

Malta doet het momenteel het best in Europa. Meer dan 38 procent van de bevolking kreeg er al minstens één prik en meer dan 15 procent is al volledig gevaccineerd. Het land heeft een scherpe doorlooptijd tussen de leveringen en de eigenlijke vaccinaties en Malta bestelde ook het maximale aantal vaccins op basis van het inwoneraantal bij de Europese aankoop.

Ook Hongarije doet het goed, met een tweede plaats in de lijst. Naast de door Europa goedgekeurde vaccins, gebruikt Hongarije ook het Chinese vaccin Sinopharm en het Russische Sputnik V.

