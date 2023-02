België hofleverancier energie in Frankrijk en Duitsland

Stroom­prijs door het dak door ‘perfecte winter­storm’: is de bevoorra­ding verzekerd?

Vriestemperaturen, weinig wind en Franse kernreactoren die het nog steeds laten afweten drijven de stroomprijs in Europa op. In ons land kost elektriciteit op de groothandelsmarkt deze week twee keer zoveel als vorige maand en het tienvoud van wat voor de crisis als normaal werd beschouwd. Komt het ook tot echte stroomtekorten? En voelen we dit ook in onze portemonnee?

