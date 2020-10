België hoeft van rechter kinderen van Syriëstrijders toch niet terug te halen

Kort geding kinderen Syriëstrij­ders: uitspraak op 4 november

8 oktober Het Brusselse hof van beroep doet voor 4 november uitspraak over het kort geding dat zes kinderen van IS-strijders en hun ouders hebben ingesteld tegen de Belgische staat. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg had beslist dat de Belgische staat alles in het werk moest stellen om de kinderen naar België te halen. De ouders waren tegen die beslissing in beroep gegaan omdat de rechtbank van eerste aanleg had geoordeeld dat zij geen bijstand moesten krijgen.