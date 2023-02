België hinkt in EU achterop met steun aan Oekraïne

Eén jaar oorlog in Oekraïne, en dat hebben ook wij hier gevoeld: historische energiecrisis, leven veel duurder, U-bocht over kerncentrales

Baltische staten

In absolute cijfers waren de VS het voorbije jaar veruit de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne. Maar het Kiel Institute for the World Economy ging ook na welke landen de grootste inspanningen leverden gemeten in procent van hun bruto binnenlands product. Dan duiken naties op de oostflank van de NAVO bovenaan in de rangschikking op. De Bal­tische staten - Estland, Letland en Litouwen - bezetten het podium. Polen valt er net naast.