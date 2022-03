België herdenkt aanslagen 22 maart: proces voor hof van assisen gaat op 10 oktober van start

Exact zes jaar na de aanslagen op Brussels Airport en in metrostation Maalbeek in Brussel wordt een herdenkingsmoment gehouden aan het monument voor terreurslachtoffers in de Wetstraat. Voor de slachtoffers en nabestaanden is het een belangrijk jaar, want als de huidige planning wordt aangehouden, zal het assisenproces over de aanslagen op 10 oktober van start gaan.

Op 22 maart 2016 werd België opgeschrikt door de ergste terreuraanval op haar grondgebied ooit. Om 7.58 uur bliezen twee zelfmoordterroristen zichzelf op in de vertrekhal van Brussels Airport. Een tiental kilometer van de luchthaven ontplofte om 9.11 uur ook een bom in het Brusselse metrostation Maalbeek. De balans was zwaar: 32 doden en meer dan 340 gewonden.

Op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zal vanmorgen een minuut stilte in acht worden genomen op het moment van de ontploffingen. Premier Alexander De Croo legt samen met vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties en de CEO’s van Brussels Airport en de MIVB om 10.30 uur ook een krans neer aan het herdenkingsmonument voor de aanslagen in de Wetstraat in Brussel. Daarna volgt een minuut stilte.

Gedenksteen

Molenbeek organiseert daarnaast zelf een herdenkingsceremonie aan de gedenksteen voor Loubna Lafquiri. De 34-jarige vrouw uit Molenbeek kwam om bij de ontploffing in Maalbeek.

Volledig scherm © Lotgenoten: Aanslag in Zaventem

Het proces over de aanslagen in Brussel gaat normaal gezien in oktober van start in het nieuwe gerechtsgebouw in de voormalige NAVO-gebouwen in Haren en zou zes tot negen maanden in beslag nemen. Tien beschuldigden verschijnen voor het hof van assisen voor hun rol bij de feiten (zie kader).

Op 12 september is er een voorbereidende zitting. De voorzitter van het assisenhof, raadsheer Laurence Massart, zal dan samen met het federaal parket, de burgerlijke partijen en de verdediging de lijst van getuigen opstellen die tijdens het proces zullen worden opgeroepen. Op 10 oktober wordt dan de jury samengesteld. Daarvoor wordt een groot aantal mensen opgeroepen. Er moeten namelijk 36 juryleden worden gekozen, van wie 12 effectieve en 24 plaatsvervangers. Zij zullen elke dag van het proces aanwezig moeten zijn. De zitting over de grond van de zaak begint dan op donderdag 13 oktober om 9 uur.

Slachtoffers

In totaal 960 mensen hebben zich burgerlijke partij gesteld, onder wie slachtoffers, slachtofferverenigingen en familieleden van overledenen. 310 mensen hebben zich aangemeld als benadeelde partij.

Volledig scherm Een beeld van net na de aanslag in Zaventem. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Zes jaar na de aanslagen hebben de verzekeraars zowat 58,8 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers, zo maakte Assuralia, de federatie van verzekeraars, zopas nog bekend. De verzekeraars legden ook een reserve aan van 60,6 miljoen euro om de toekomstige uitkeringen te kunnen waarborgen.

Volledig scherm © Photo News

Dit zijn de tien beschuldigden op het assisenproces In september 2021 verwees de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling tien verdachten door naar het hof van assisen voor de aanslagen van 20 maart 2016. De aanslagen kwamen een viertal maanden na die in Parijs van 13 november 2015 en waren het werk van dezelfde IS-cel. Drie van de terroristen - Najim Laachraoui en de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui - lieten het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal dertien personen in verdenking gesteld. Tien daarvan werden uiteindelijk doorverwezen. Volledig scherm Mohamed Abrini. © afp Het gaat om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed ‘de man met het hoedje' Abrini (die zichzelf niet opblies op de luchthaven, maar vluchtte), Sofien Ayari, Osama Krayem (die net voor de aanslag in Maalbeek gefilmd werd met de terrorist die zich daar opblies), Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa en de broers Smail en Ibrahim Farisi.

