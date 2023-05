België heeft op één na meest LGBTI-vriendelijke wetgeving in Europa

België kreeg op die lijst dus de tweede plaats na Malta, die het als enige land in Europa nog beter doet. Ook Denemarken doet het goed en krijgt de derde plaats. Elk land krijgt van ILGA-Europe een score tussen 0 en 100, waarbij een perfecte score van 100 procent betekent dat de wetgeving in het land volledige gelijkheid heeft bereikt voor LGBTI-personen.

“Ondanks het feit dat de publieke polarisatie rond gender- en seksuele diversiteit toeneemt, zien we dat er heel wat politici blijven inzetten op gelijke rechten voor LGBTI+-personen”, reageert Eef Heylighen van belangengroep çavaria. “Dat is een hart onder de riem van LGBTI+- activisten, -vrijwilligersgroepen en -belangengroepen.”

Er is volgens ILGA-Europe in België nog het meeste werk aan de winkel bij de wetgeving rond interseksualiteit. Daar krijgt ons land een score van 0 procent. Een intersekse persoon wordt geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Maar België heeft geen verbod op geslachtsoperaties bij intersekse minderjarigen die daar niet mee akkoord gaan.

En in de staart van de lijst...

“Ondanks intense aanvallen op de LGBTI-gemeenschap in verschillende landen, gaat de gelijkheid in heel Europa er nog steeds op vooruit”, reageert ILGA-Europa in een persbericht. En dat is ook het geval in Polen, dat nu 2 procent hoger scoort dan vorig jaar. Die hogere score is te wijten aan de Poolse rechtbanken die “ervoor te zorgen dat er geen chirurgische ingrepen nodig zijn voor wettelijke gendererkenning” en het “orgaan voor gelijke behandeling dat zijn werk uitbreidt tot intersekse personen”.