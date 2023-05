België heeft op één na meest LGBTI-vriendelijke wetgeving in Europa, volgens ILGA-Europe

Maar één land in Europa heeft een meer LGBTI-vriendelijke wetgeving dan ons land, aldus ILGA-Europe. In een jaarlijks rapport rangschikt de rechtenorganisatie Europese landen op basis van wetten en beleidsmaatregelen die impact hebben op de levens van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele personen.

België kreeg op die lijst dus de tweede plaats na Malta, die het als enige land in Europa nog beter doet. Ook Denemarken doet het goed en krijgt de derde plaats. Elk land krijgt van ILGA-Europe een score tussen 0 en 100, waarbij een perfecte score van 100 procent betekent dat de wetgeving in het land volledige gelijkheid heeft bereikt voor LGBTI-personen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

ILGA-Europe houdt rekening met verschillende thema’s binnen de wetgeving. Zo krijgt België een ‘full-score’ in het onderdeel ‘Familie’ wat betrekking heeft op bijvoorbeeld het recht van LGBTI-personen om samen te wonen, kinderen te adopteren en het homohuwelijk. Zo’n ‘full-score’ wordt ook toegekend aan het onderdeel ‘Ruimte voor Maatschappelijk Middenveld’. Die categorie kijkt dan weer naar onder andere de vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren.

Er is volgens ILGA-Europe in België nog het meeste werk aan de winkel bij de wetgeving rond interseksualiteit. Daar krijgt ons land een score van 0 procent. Een intersekse persoon wordt geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Daarbij wordt er in bepaalde gevallen voor gekozen om medisch in te grijpen om de ambigue kenmerken te modificeren, nog voor de persoon volwassen is en dus ook voor die legaal gezien toestemming kan geven. België kent volgens het rapport niet de nodige wetgeving om intersekse personen daartegen te beschermen.

En in de staart van de lijst...

Helemaal onderaan de lijst is net zoals vorig jaar Polen terug te vinden met een score van amper 15 procent. Roemenië en Bulgarije doen het niet veel beter met respectievelijk 18 procent en 20 procent.

“Ondanks intense aanvallen op de LGBTI-gemeenschap in verschillende landen, gaat de gelijkheid in heel Europa er nog steeds op vooruit”, reageert ILGA-Europa in een persbericht. En dat is ook het geval in Polen, dat nu 2 procent hoger scoort dan vorig jaar. Die hogere score is te wijten aan de Poolse rechtbanken die “ervoor te zorgen dat er geen chirurgische ingrepen nodig zijn voor wettelijke gendererkenning” en het “orgaan voor gelijke behandeling dat zijn werk uitbreidt tot intersekse personen”.

ILGA-Europe, is deel van de internationale LGBTI-emancipatieorganisatie ILGA, en is erkend door de Europese Unie

KIJK. Dit was was vorig jaar de Belgian Pride in Brussel.