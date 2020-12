België heeft nu al uitzicht op in totaal 22,4 miljoen vaccindoses

Vaccineren van Belgen wordt huzaren­stuk: “Organiseer het best per arrondisse­ment of per huisartsen­wacht­post”

13:01 Het vaccineren van alle Belgen wordt een huzarenstuk. Maar het is haalbaar, zeggen experten. “Uit onze berekeningen blijkt dat we de operatie best op het niveau van de arrondissementen of dat van de huisartsenwachtposten doen”, stelt denktank ‘Corona Vaccine Distrubution’ van de Universiteit Antwerpen.