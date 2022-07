België heeft eindelijk werkwijze voor vrijgave geclassificeerde stukken

Akkoord over pensioen­her­vor­ming: dit heeft de regering beslist

De topministers van de federale regering zijn het afgelopen nacht eens geraakt over een pensioenhervorming. Je zal binnenkort minstens 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben om recht te hebben op een deel van het minimumpensioen, maar de overgangsperiodes blijven lang om mensen die vlak voor hun pensioen staan (en de PS) niet de bruuskeren. Alleen wie in 2024 53 jaar of jonger is zal effectief 20 jaar moeten werken. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau reageert ontgoocheld.

19 juli