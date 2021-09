België geeft uit archieven gestolen documenten terug aan Frankrijk

Meer dan twee ton documenten werden destijds door de gerechtelijke politie in beslag genomen en overgedragen aan het Rijksarchief in Luik, dat had meegewerkt aan de ontmanteling van het netwerk. "Deze zaak heeft aanzienlijke schade aangericht aan het nationale erfgoed", is donderdag te lezen in een mededeling van het Rijksarchief. Duizenden archiefstukken werden verkocht aan particulieren in België en Frankrijk voordat de daders werden onderschept.