België gaat niet meteen visa uitreiken aan Russische deserteurs

"Vandaag geeft België bijna geen visa meer aan Russen, enkel om humanitaire redenen. Dat is tot nu toe onze positie. We gaan ook niet per se visa gaan geven aan mensen die deserteren, maar laten we kijken hoe we tot een Europese consensus kunnen komen. Ik hoop dat we snel een algemene positie kunnen nemen", zo verklaarde premier De Croo.