België gaat niet in op nieuwe oproep Italië voor herverdeling migranten in EU

LEZERS­BRIEF. “Reis geannu­leerd en pas dan blijkt dat positieve PCR-test gevolg is van ‘oude’ infectie: hoeveel mensen zaten al onterecht in quarantai­ne?”

4 augustus Het is de vrees van vele Belgen deze zomer: dat ze hun reis moeten annuleren net voor vertrek, omdat een gezinslid positief testte op Covid-19. Het overkwam Veronique De Clercq uit Aalter. Haar (volledig gevaccineerde) dochter moest zich na het zomerkamp laten testen. Een sneltest was negatief. Maar de contacttracing vroeg een PCR-test en die was positief. Nuance: achteraf bleek dat het om zwak positief resultaat ging, allicht als gevolg van een oude infectie. “Wie bezorgt in zo’n geval een herstelcertificaat? En moeten de regels niet dringend veranderen, nu de meerderheid volledig gevaccineerd is?” Lees hier haar integrale brief.